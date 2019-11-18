2019-11-18T12:01:05+03:00
Происшествия

Лжесотрудник банка облапошил надымчанина на 65 тысяч рублей

Мошенник выманил всю секретную информацию о банковских картах северянина
Анна Полякова
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Лжесотрудник банка облапошил надымчанина на 65 тысяч рублейЛжесотрудник банка облапошил надымчанина на 65 тысяч рублейФото: Ольга Крыльцова
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В Надыме завели уголовное дело о краже с банковского счета. Доверчивый горожанин потерял 65 тысяч рублей. Когда поняла, что попался на уловку мошенника, обратился в полицию.

60-летний мужчина 13 ноября рассказал правоохранителяам, что ему позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка, и пояснил, что с банковских карт владельца пытаются похитить деньги.

Звонивший убедил надымчанина, что для предотвращения незаконных операций нужно сообщить реквизиты карт и коды, которые поступят в смс-сообщениях на телефон, что поверивший ему ямалец и сделал, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция рекомендует гражданам не доверять сведения по личным банковским продуктам неизвестным лицам, в сомнительной ситуации лично обращаться за консультацией к специалистам банка по телефону «горячей линии».

ИСТОЧНИК KP.RU

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