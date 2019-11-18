2019-11-18T11:44:38+03:00
Общество

На Ямале прошла акция в поддержку Всемирного дня недоношенных детей

В регионе работают перинатальные центры для выхаживания младенцев, рожденных раньше срока
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале прошла акция в поддержку Всемирного дня недоношенных детей Фото: yanao.ruНа Ямале прошла акция в поддержку Всемирного дня недоношенных детей Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Ямал, как и другие 29 регионов страны, принял участие во Всероссийской акции, устроенной благотворительным фондом «Право на чудо» в поддержку Всемирного дня недоношенных детей. Акция проводится по инициативе Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах, чтобы поддержать семьи, где появляются такие дети, пояснили в правительстве ЯНАО.

Вечером в Салехарде и Ноябрьске в знак солидарности была включена фиолетовая подсветка некоторых зданий – музея, поликлиники и больницы, спорткомплекса. Фиолетовый – официальный цвет организаторов акции. Он символизирует надежду, сострадание и открытость.

На Ямале каждый год появляется на свет около 7 200 детей. В регионе работают перинатальные центры для выхаживания детей, рожденных раньше срока. В отделении салехардской окружной больницы в год медики успешно выхаживают по 10-12 детей, рождённых весом от 500 грамм. Для таких младенцев требуется особый высокотехнологичный интенсивный уход: современная аппаратура для искусственной вентиляции легких, кювезы.

Развитие на Ямале качественной и доступной медицинской помощи – одна из важнейших задач, которую поставил губернатор Дмитрий Артюхов перед правительством округа. Окружная больница в Салехарде в 2020 году получит новые здания детской и взрослой поликлиник, резервный стационар перинатального центра.

Через год в Новом Уренгое в эксплуатацию будет введена детская поликлиника с женской консультацией. Кроме того, практически во всех крупных городах, а также в десятках небольших поселков будут капитально отремонтированы здания медучреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Ямала пригласил земляков на свой прямой эфир в соцсети
Лжесотрудник банка облапошил надымчанина на 65 тысяч рублей
Власти Ноябрьска объяснили «нерациональное» использование фонарей
В Салехарде появится интернат для спортсменов
Надымчанина, обматерившего полицейского в кафе, наказали обязательными работами
В Салехарде стартовала масштабная проверка строек на безопасность
На новоуренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту появится 400 вакансий
В Салехарде завершили обследование всех деревянных домов
В Ноябрьске школьники остались дома из-за морозов
На переправе Салехард-Лабытнанги после ДТП курсирует только одна подушка
В Ноябрьске пострадал пассажир легковушки, столкнувшейся с грузовиком
Погода на Ямале 18 ноября: морозно, местами пройдет снег
Ноябрьская детская филармония приобщит детей и подростков к культурным традициям
Срочно: жителей Надыма просят проверить, в своих ли штанах пришёл их ребёнок со школы
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил снизить ставки налогов для предпринимателей
Погода на Ямале 17 ноября: переменная облачность и небольшой снег
Сотрудники турфирм Ямала смогут пройти бесплатное обучение
Ветхое жилье, благоустройство: глава Нового Уренгоя ответил на вопросы горожан
В Лабытнанги активно развивается проект «Айкидо для детей»
Ямальские спасатели призывают водителей быть внимательнее в снегопад