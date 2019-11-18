На Ямале прошла акция в поддержку Всемирного дня недоношенных детей

СЕГОДНЯ 11:41 2019-11-18T11:44:38+03:00

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Ямал, как и другие 29 регионов страны, принял участие во Всероссийской акции, устроенной благотворительным фондом «Право на чудо» в поддержку Всемирного дня недоношенных детей. Акция проводится по инициативе Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах, чтобы поддержать семьи, где появляются такие дети, пояснили в правительстве ЯНАО.

Вечером в Салехарде и Ноябрьске в знак солидарности была включена фиолетовая подсветка некоторых зданий – музея, поликлиники и больницы, спорткомплекса. Фиолетовый – официальный цвет организаторов акции. Он символизирует надежду, сострадание и открытость.

На Ямале каждый год появляется на свет около 7 200 детей. В регионе работают перинатальные центры для выхаживания детей, рожденных раньше срока. В отделении салехардской окружной больницы в год медики успешно выхаживают по 10-12 детей, рождённых весом от 500 грамм. Для таких младенцев требуется особый высокотехнологичный интенсивный уход: современная аппаратура для искусственной вентиляции легких, кювезы.

Развитие на Ямале качественной и доступной медицинской помощи – одна из важнейших задач, которую поставил губернатор Дмитрий Артюхов перед правительством округа. Окружная больница в Салехарде в 2020 году получит новые здания детской и взрослой поликлиник, резервный стационар перинатального центра.

Через год в Новом Уренгое в эксплуатацию будет введена детская поликлиника с женской консультацией. Кроме того, практически во всех крупных городах, а также в десятках небольших поселков будут капитально отремонтированы здания медучреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU