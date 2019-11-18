Власти Ноябрьска объяснили «нерациональное» использование фонарей

СЕГОДНЯ 10:34 2019-11-18T10:36:16+03:00

В городе идет настройка реле времени для работы в автоматическом режиме

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Жители Ноябрьска возмущенные нерациональным использованием фонарей в городе, обратились с вопросом на официальной страничке администрации в социальной сети «В Контакте».

Так, например, горожанка Татьяна Комполь в своем вопросе уточнила, что горят все фонари круглосуточно. С обращением были опубликованы и фотографии.

«Функционирование линии уличного освещения на улице Муравленко 17 ноября было обусловлено определенной потребностью», - отвечают специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи Администрации Ноябрьска.

Власти города пояснили горожанам, что такая необходимость возникла из-за наладки и настройки реле времени для обеспечения работы указанной линии в автоматическом режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU