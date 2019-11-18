Власти Ноябрьска объяснили «нерациональное» использование фонарей
Жители Ноябрьска возмущенные нерациональным использованием фонарей в городе, обратились с вопросом на официальной страничке администрации в социальной сети «В Контакте».
Так, например, горожанка Татьяна Комполь в своем вопросе уточнила, что горят все фонари круглосуточно. С обращением были опубликованы и фотографии.
«Функционирование линии уличного освещения на улице Муравленко 17 ноября было обусловлено определенной потребностью», - отвечают специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи Администрации Ноябрьска.
Власти города пояснили горожанам, что такая необходимость возникла из-за наладки и настройки реле времени для обеспечения работы указанной линии в автоматическом режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU