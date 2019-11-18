2019-11-18T10:15:13+03:00
Общество

В Салехарде появится интернат для спортсменов

Олимпийский резерв будет тренироваться, не отвлекаясь на учебу
Анна Полякова
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В Салехарде появится интернат для спортсменов Фото: yanao.ruВ Салехарде появится интернат для спортсменов Фото: yanao.ru
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В Салехарде планируют создать спортивный интернат или училище олимпийского резерва. Как сообщили директор департамента по физической культуре и спорту Андрей Масанов сообщил, спортсмены смогут тут не только учиться, но и тренироваться.

В планах — строительство гостиницы в районе спорткомплекса «Ямал-Арена». Новый комплекс планируют завершить в 2022 году. Сейчас работы идут по графику, но после сдачи спортивных объектов в Лабытнанги подрядчики перебросят все силы в Салехард.

«Ямал-Арена» получит профессиональную площадку, которая позволит участвовать в первенстве России юниорской хоккейной лиги. Сама команда уже создана, но пока условия не позволяют проводить домашние игры. для этого приходится выезжать на арендованные площадки, сообщил руководитель профильного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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