Надымчанина, обматерившего полицейского в кафе, наказали обязательными работами
В Надыме грубияна, оскорбившего полицейского, привлекли к ответственности. Инцидент произошел в июне 2019 года. Правоохранители прибыли к увеселительному заведению, в котором посетители грубо нарушали общественный порядок, сообщили в УМВД России по ЯНАО.
Один из отдыхающих в кафе, 34-летний местный житель, заметив полицейских в форме, в присутствии других начал выражаться грубой нецензурной бранью в адрес правоохранителя. Дебошир вел себя агрессивно, на требование угомониться не реагировал.
Уголовное дело расследовали по статье «Оскорбление представителя власти». В результате обвиняемому назначено наказание в виде обязательных работ на срок 296 часов.
Полиция обращает внимание на то, что законные требования стража порядка обязательны для исполнения гражданами и должностными лицами.
ИСТОЧНИК KP.RU