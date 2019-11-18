Надымчанина, обматерившего полицейского в кафе, наказали обязательными работами

СЕГОДНЯ 09:57 2019-11-18T09:59:34+03:00

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В Надыме грубияна, оскорбившего полицейского, привлекли к ответственности. Инцидент произошел в июне 2019 года. Правоохранители прибыли к увеселительному заведению, в котором посетители грубо нарушали общественный порядок, сообщили в УМВД России по ЯНАО.

Один из отдыхающих в кафе, 34-летний местный житель, заметив полицейских в форме, в присутствии других начал выражаться грубой нецензурной бранью в адрес правоохранителя. Дебошир вел себя агрессивно, на требование угомониться не реагировал.

Уголовное дело расследовали по статье «Оскорбление представителя власти». В результате обвиняемому назначено наказание в виде обязательных работ на срок 296 часов.

Полиция обращает внимание на то, что законные требования стража порядка обязательны для исполнения гражданами и должностными лицами.

ИСТОЧНИК KP.RU