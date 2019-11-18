2019-11-18T09:45:38+03:00
Общество

В Салехарде стартовала масштабная проверка строек на безопасность

Нарушения в основном они связаны с ограждением мест проведения работ
Анна Полякова
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В Салехарде стартовала масштабная проверка строек на безопасность Фото: Администрация СалехардаВ Салехарде стартовала масштабная проверка строек на безопасность Фото: Администрация Салехарда
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В Салехарде стартовала проверка безопасности на стройках. В администрации ямальской столицы сообщили, что рабочая группа проводит обследование каждого строительного объекта до 20 ноября. По нарушениям составят акты с указанием замечаний и сроков их устранения.

Особое внимание специалисты будут обращать на объекты, которые затрагивают городскую инфраструктуру. Важным моментом станет отсутствие ограждений, указателей, повреждение технологических люков, пешеходных переходов, опор, лотков водоотведения, поскольку такие нарушения несут особую опасность для жизни и здоровья граждан.

- Есть случаи нарушения, в основном они связаны с ограждением мест проведения работ. Организации на представленные замечания реагируют адекватно, нарушения устраняются в указанный срок, - отметил руководитель рабочей группы, директор МКУ «УКС» Дмитрий Носихин.

Все материалы будут направлены в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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