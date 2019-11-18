СЕГОДНЯ 09:21 2019-11-18T09:21:22+03:00

На новоуренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту появится 400 вакансий Фото: yanao.ru

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в рамках своего визита в Новый Уренгой 16 ноября посетил завод по подготовке конденсата к транспорту. Сырьевую базу предприятия составляют месторождения Надым-Пур-Тазовского района. Помимо подготовки конденсата, завод выпускает товарную продукцию: нефтепродукты, авиакеросин и дизельное топливо для нужд округа.

Новые мощности обеспечат масштабную переработку сырья – около 4 млн тонн в год, и транспортировку всего количества нефти, добываемой в регионе – около 3 млн тонн в год.

Запуск новых объектов даст возможность создать около 400 рабочих мест. Сейчас на заводе работает 1200 сотрудников. Для пополнения кадрового резерва сотрудники завода проводят презентации в профильных вузах, приглашают на практику студентов.

Основная ставка делается на учебные заведения региона – операторы технологических установок и лаборанты приходят из новоуренгойского техникума газовой промышленности и многопрофильного колледжа. сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU