2019-11-18T08:59:17+03:00
Общество

В Салехарде завершили обследование всех деревянных домов

Каждый собственник может узнать информацию о своем жилище
Анна Полякова
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В Салехарде завершили обследование всех деревянных домов Фото: Администрация СалехардаВ Салехарде завершили обследование всех деревянных домов Фото: Администрация Салехарда
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В Салехарде завершено обследование свайных оснований всех 742 деревянных жилых домов. Напомним, с 15 октября сотрудники Салехардской дирекции единого заказчика с помощью специальных приборов обследовали состояние фундамента, свайного основания и окладного венца. Измеряли отклонение свай от вертикальной оси, отмечали наличие деформации или трещин.

Полученные данные обрабатывались и составлялся акт о состоянии каждого дома, а также о мерах, которые нужно предпринять, чтобы устойчивости зданий ничего не угрожало.

В случае необходимости срочного вмешательства департамент городского хозяйства оперативно дает рекомендации управляющим организациям. Проводятся мероприятия по укреплению свайного основания дома. Если же сваи в надлежащем состоянии, УК советуют продолжить мониторинг и поддерживающие мероприятия.

Каждый собственник может узнать информацию по своему дому в рабочее время с 8:30 до 18:00 по адресу Свердлова, 49, кабинет 102. При себе необходимо иметь паспорт и документ подтверждающий право собственности на жилое помещение (квартиру).

ИСТОЧНИК KP.RU

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