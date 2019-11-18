В Ноябрьске школьники остались дома из-за морозов
В Ноябрьске из-за мороза школьники с 1 по 5 класс сегодня, 18 ноября, остались дома. По сообщению Единой дежурно-диспетчерской службы на 6:00 в Ноябрьске температура воздуха была -32,1°С, ветер северного направления дул со скоростью 6-7 метров в секунду.
В результате администрация города обратилась к местным жителям с предостережением.
«Внимание! В связи с температурным режимом нахождение детей с 1 по 5 класс на улице не рекомендуется и небезопасно», - говорится в сообщении, которое опубликовано на официальной страничке мэрии в социальной сети «ВКонтакте».
Информация для учащихся второй смены появится в 12 часов дня. По прогнозам метеорологов, такие холода продержатся еще два дня, в среду немного потеплеет.
ИСТОЧНИК KP.RU