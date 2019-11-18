В Ноябрьске школьники остались дома из-за морозов

СЕГОДНЯ 08:44 2019-11-18T09:00:08+03:00

Учащимся 1-5 классов находится на улице сегодня не рекомендуется

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В Ноябрьске из-за мороза школьники с 1 по 5 класс сегодня, 18 ноября, остались дома. По сообщению Единой дежурно-диспетчерской службы на 6:00 в Ноябрьске температура воздуха была -32,1°С, ветер северного направления дул со скоростью 6-7 метров в секунду.

В результате администрация города обратилась к местным жителям с предостережением.

«Внимание! В связи с температурным режимом нахождение детей с 1 по 5 класс на улице не рекомендуется и небезопасно», - говорится в сообщении, которое опубликовано на официальной страничке мэрии в социальной сети «ВКонтакте».

Информация для учащихся второй смены появится в 12 часов дня. По прогнозам метеорологов, такие холода продержатся еще два дня, в среду немного потеплеет.

ИСТОЧНИК KP.RU