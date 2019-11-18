2019-11-18T09:00:08+03:00
Общество

В Ноябрьске школьники остались дома из-за морозов

Учащимся 1-5 классов находится на улице сегодня не рекомендуется
Анна Полякова
Поделиться:
В Ноябрьске школьники остались дома из-за морозовВ Ноябрьске школьники остались дома из-за морозовФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Ноябрьске из-за мороза школьники с 1 по 5 класс сегодня, 18 ноября, остались дома. По сообщению Единой дежурно-диспетчерской службы на 6:00 в Ноябрьске температура воздуха была -32,1°С, ветер северного направления дул со скоростью 6-7 метров в секунду.

В результате администрация города обратилась к местным жителям с предостережением.

«Внимание! В связи с температурным режимом нахождение детей с 1 по 5 класс на улице не рекомендуется и небезопасно», - говорится в сообщении, которое опубликовано на официальной страничке мэрии в социальной сети «ВКонтакте».

Информация для учащихся второй смены появится в 12 часов дня. По прогнозам метеорологов, такие холода продержатся еще два дня, в среду немного потеплеет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Ямала пригласил земляков на свой прямой эфир в соцсети
Лжесотрудник банка облапошил надымчанина на 65 тысяч рублей
На Ямале прошла акция в поддержку Всемирного дня недоношенных детей
Власти Ноябрьска объяснили «нерациональное» использование фонарей
В Салехарде появится интернат для спортсменов
Надымчанина, обматерившего полицейского в кафе, наказали обязательными работами
В Салехарде стартовала масштабная проверка строек на безопасность
На новоуренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту появится 400 вакансий
В Салехарде завершили обследование всех деревянных домов
На переправе Салехард-Лабытнанги после ДТП курсирует только одна подушка
В Ноябрьске пострадал пассажир легковушки, столкнувшейся с грузовиком
Погода на Ямале 18 ноября: морозно, местами пройдет снег
Ноябрьская детская филармония приобщит детей и подростков к культурным традициям
Срочно: жителей Надыма просят проверить, в своих ли штанах пришёл их ребёнок со школы
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил снизить ставки налогов для предпринимателей
Погода на Ямале 17 ноября: переменная облачность и небольшой снег
Сотрудники турфирм Ямала смогут пройти бесплатное обучение
Ветхое жилье, благоустройство: глава Нового Уренгоя ответил на вопросы горожан
В Лабытнанги активно развивается проект «Айкидо для детей»
Ямальские спасатели призывают водителей быть внимательнее в снегопад