2019-11-18T06:31:03+03:00
Происшествия

В Ноябрьске пострадал пассажир легковушки, столкнувшейся с грузовиком

Автомобилистка не выдержала безопасную дистанцию
Анна Полякова
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В Ноябрьске пострадал пассажир легковушки, столкнувшейся с грузовиком Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ Ноябрьске пострадал пассажир легковушки, столкнувшейся с грузовиком Фото: Госавтоинспекция Ямала
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В Ноябрьске на объездной автодороге в районе 205 железнодорожного переезда 16 ноября случилось ДТП. Легковушка «догнала» грузовик. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, водитель автомобиля НУUNDАI не выдержала безопасную дистанцию и допустила столкновение с КамАЗом. В результате ДТП травмирован пассажир иномарки.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 30 ДТП, в результате которых травмирован один человек. С начала 2019 года на в 4115 зарегистрированных ДТП погибли 29 человек и 481 травмирован, в их числе 60 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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