2019-11-18T05:28:55+03:00
Общество

Погода на Ямале 18 ноября: морозно, местами пройдет снег

Температура воздуха -27 .... -31 градус
Анна Полякова
Поделиться:
Погода на Ямале 18 ноября: морозно, местами пройдет снегПогода на Ямале 18 ноября: морозно, местами пройдет снегФото: Анна Полякова
Изменить размер текста:

В понедельник, 18 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде – 27 градусов, солнечно, вечером пройдет кратковременный снег. Ветер северо-восточный 5 м/с

В Ноябрьске -31 градус, малооблачно и без осадков. Ветер северный 9 м/с.

В Новом Уренгое -30 градусов, облачно, осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный 4 м/с.

В Надыме -29 градусов, без осадков. Северный ветер 7 м/с.

В Губкинском -30 градусов, солнечно и без осадков. Ветер северо-восточный 4 м/с.

В Тарко-Сале - 29 градусов, ясная погода, без осадков. Ветер северо-восточный 6 м/с.

В Муравленко -31 градус. Солнечно, осадки не прогнозируются. Ветер северо-восточный 4 м/с.

В Лабытнанги -27 градусов, солнечно, без осадков. Ветер северо-восточный 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Ямала пригласил земляков на свой прямой эфир в соцсети
Лжесотрудник банка облапошил надымчанина на 65 тысяч рублей
На Ямале прошла акция в поддержку Всемирного дня недоношенных детей
Власти Ноябрьска объяснили «нерациональное» использование фонарей
В Салехарде появится интернат для спортсменов
Надымчанина, обматерившего полицейского в кафе, наказали обязательными работами
В Салехарде стартовала масштабная проверка строек на безопасность
На новоуренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту появится 400 вакансий
В Салехарде завершили обследование всех деревянных домов
В Ноябрьске школьники остались дома из-за морозов
На переправе Салехард-Лабытнанги после ДТП курсирует только одна подушка
В Ноябрьске пострадал пассажир легковушки, столкнувшейся с грузовиком
Ноябрьская детская филармония приобщит детей и подростков к культурным традициям
Срочно: жителей Надыма просят проверить, в своих ли штанах пришёл их ребёнок со школы
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил снизить ставки налогов для предпринимателей
Погода на Ямале 17 ноября: переменная облачность и небольшой снег
Сотрудники турфирм Ямала смогут пройти бесплатное обучение
Ветхое жилье, благоустройство: глава Нового Уренгоя ответил на вопросы горожан
В Лабытнанги активно развивается проект «Айкидо для детей»
Ямальские спасатели призывают водителей быть внимательнее в снегопад