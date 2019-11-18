СЕГОДНЯ 05:28 2019-11-18T05:28:55+03:00

Погода на Ямале 18 ноября: морозно, местами пройдет снег Фото: Анна Полякова

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В понедельник, 18 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде – 27 градусов, солнечно, вечером пройдет кратковременный снег. Ветер северо-восточный 5 м/с

В Ноябрьске -31 градус, малооблачно и без осадков. Ветер северный 9 м/с.

В Новом Уренгое -30 градусов, облачно, осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный 4 м/с.

В Надыме -29 градусов, без осадков. Северный ветер 7 м/с.

В Губкинском -30 градусов, солнечно и без осадков. Ветер северо-восточный 4 м/с.

В Тарко-Сале - 29 градусов, ясная погода, без осадков. Ветер северо-восточный 6 м/с.

В Муравленко -31 градус. Солнечно, осадки не прогнозируются. Ветер северо-восточный 4 м/с.

В Лабытнанги -27 градусов, солнечно, без осадков. Ветер северо-восточный 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU