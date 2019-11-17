Ноябрьская детская филармония приобщит детей и подростков к культурным традициям

СЕГОДНЯ 15:39 2019-11-17T15:39:42+03:00

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В Ноябрьске открылась детская филармония, которая позволит приобщить детей и подростков к культурным традициям России, лучшим отечественным и мировым культурным образцам. Об этом сообщили в городской администрации.

По словам начальника управления культуры Ноябрьска Натальи Филонец, проект пропагандирует развитие духовных качеств обучающихся, прослушивание произведений мировой музыкальной классики, а также пропагандирует художественно-эстетическое воспитание слушателей.

- Проект позволит создать единое культурное пространство с участием детских образовательных учреждений города, - отметила она.

По мнению специалистов, проект «Детская филармония» дополнит воспитательную систему новыми формами и поможет учащимся быстрее приобщиться к концертной деятельности, а также сделает доступным академическое музыкальное искусство для жителей города.

ИСТОЧНИК KP.RU