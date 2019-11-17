2019-11-17T15:39:42+03:00
Звезды

Ноябрьская детская филармония приобщит детей и подростков к культурным традициям

Проект «Детская филармония» дополнит воспитательную систему новыми формами
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: администрация НоябрьскаФото: администрация Ноябрьска
Изменить размер текста:

В Ноябрьске открылась детская филармония, которая позволит приобщить детей и подростков к культурным традициям России, лучшим отечественным и мировым культурным образцам. Об этом сообщили в городской администрации.

По словам начальника управления культуры Ноябрьска Натальи Филонец, проект пропагандирует развитие духовных качеств обучающихся, прослушивание произведений мировой музыкальной классики, а также пропагандирует художественно-эстетическое воспитание слушателей.

- Проект позволит создать единое культурное пространство с участием детских образовательных учреждений города, - отметила она.

По мнению специалистов, проект «Детская филармония» дополнит воспитательную систему новыми формами и поможет учащимся быстрее приобщиться к концертной деятельности, а также сделает доступным академическое музыкальное искусство для жителей города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Срочно: жителей Надыма просят проверить, в своих ли штанах пришёл их ребёнок со школы
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил снизить ставки налогов для предпринимателей
Погода на Ямале 17 ноября: переменная облачность и небольшой снег
Сотрудники турфирм Ямала смогут пройти бесплатное обучение
Ветхое жилье, благоустройство: глава Нового Уренгоя ответил на вопросы горожан
В Лабытнанги активно развивается проект «Айкидо для детей»
Ямальские спасатели призывают водителей быть внимательнее в снегопад
Погода 16 ноября на Ямале: ожидаются слабые и умеренные метели
Лже-сотрудник банка выманил у ноябрянина 110 тысяч рублей
Ямальца, убившего сожительницу доской, посадили на 9 лет
На Ямале ждут похолодание с метелью
В Новом Уренгое решают, куда перенести городскую стелу
Бюджет Салехарда на 2020 год подготовит город к масштабной стройке
Для малого и среднего бизнеса в Югре улучшают условий ведения предпринимательской деятельности
Ввод объектов жилищного строительства в Югре идет по графику
Прокуратура помогла маленькой новоуренгойкеу получить алименты
В Ноябрьске обновляют адресные таблички на жилых домах
Ямальцы представят ненецкие комиксы на конференции по сохранению коренных языков
На Ямале назвали самые популярные авиамаршруты
Наталья Комарова: Чем больше транспортных возможностей в населенном пункте, тем больше у него шансов развиваться
В Новом Уренгое открылся форум для предпринимателей
Жилищная политика Ханты-Мансийского автономного округа направлена на улучшение жизни югорчан
В Ноябрьске открывается «Детская филармония»
Доступный спорт: в Югре ежегодно вводятся новые спортивные объекты
Жительницу Красноселькупа за продажу алкоголя подростку наказали работой
Таркосалинским пенсионерам рассказали, как уберечь сбережения от мошенников
По программе «Сотрудничество» 37 салехардских семей стали тюменцами