Ноябрьская детская филармония приобщит детей и подростков к культурным традициям
В Ноябрьске открылась детская филармония, которая позволит приобщить детей и подростков к культурным традициям России, лучшим отечественным и мировым культурным образцам. Об этом сообщили в городской администрации.
По словам начальника управления культуры Ноябрьска Натальи Филонец, проект пропагандирует развитие духовных качеств обучающихся, прослушивание произведений мировой музыкальной классики, а также пропагандирует художественно-эстетическое воспитание слушателей.
- Проект позволит создать единое культурное пространство с участием детских образовательных учреждений города, - отметила она.
По мнению специалистов, проект «Детская филармония» дополнит воспитательную систему новыми формами и поможет учащимся быстрее приобщиться к концертной деятельности, а также сделает доступным академическое музыкальное искусство для жителей города.
ИСТОЧНИК KP.RU