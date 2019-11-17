Срочно: жителей Надыма просят проверить, в своих ли штанах пришёл их ребёнок со школы
Жительница Надыма, родительница ученика 5 «Б» класса школы №6, разыскивает… штаны собственного сына. В группе «Злой и добрый надымчанин» Ирина обратилась к родителям школьников с просьбой проверить, в своих ли штанах пришёл их ребёнок со школы.
- В четверг у детей произошла путаница. Наш ребёнок пришёл в чужих штанах очень большого размера. Мы это заметили и сразу же пошли в школу. Там выяснилось, что участников путаницы трое, но наши штаны так и не найдены. В раздевалке остались маленькие (примерно на рост 146, а наши были новые и рост 158). В пятницу поиски прошли неудачно, видно ребёнок пришёл в других, или вообще не был в школе. Брюки фирмы Kerry, цвет чёрный, - написала Ирина.
Фото: скриншот
Кстати, штаники довольно дорогие – 5635 рублей. Если читатели «Комсомольской правды – Ямал» найдут чужие штаны – напишите в комментариях.
ИСТОЧНИК KP.RU