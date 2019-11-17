2019-11-17T11:05:25+03:00
Экономика

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил снизить ставки налогов для предпринимателей

Об этом он рассказал на пленарном заседании форума в Новом Уренгое
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Правительство ЯНАОФото: Правительство ЯНАО
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На пленарном заседании форума «Территория бизнеса – территория жизни», которое состоялось в Новом Уренгое 16 ноября, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил важную роль малого и среднего бизнеса в развитии округа. По словам главы округа, они во многом определяют качество жизни в городах.

- Чтобы создать дополнительные стимулы для их развития, мы приняли решение снизить налоговые ставки по упрощённой системе и по единому сельхозналогу до 5%. По нашим оценкам, это сэкономит предпринимателям около 150 миллионов рублей ежегодно, которые можно будет вложить в развитие своего дела», - отметил Дмитрий Артюхов.

Губернатор рассказал, что экономический блок правительства разрабатывает новые подходы к поддержке предпринимательства, и средства на неё будут выделены. На какие меры будут направлены средства, будут решать с учётом мнения бизнес-сообщества.

Как отметил заместитель губернатора Ямала Александр Калинин, система поддержки бизнеса должна быть максимально удобной, адаптивной и эффективной. Но для этого нужно сконцентрироваться на приоритетных сферах, чтобы добиться максимального прогресса.

- Мы провели анализ и выделили пять основных направлений: это нефтегазосервис, инфраструктура, производство строительных материалов, туризм и сфера услуг, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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