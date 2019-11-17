Погода на Ямале 17 ноября: переменная облачность и небольшой снег

СЕГОДНЯ 05:32 2019-11-17T05:32:29+03:00

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На Ямале сегодня, 17 ноября, ожидается переменная облачность, небольшой снег. Ветер северо-восточный с переходом на северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -14…-27 C, днём -12…-24 C.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО, в эти выходные на Ямале пройдёт снег разной интенсивности, будут отмечаться слабые и умеренные метели. В отдельных районах округа ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Жителей Ямала просят быть осторожными и внимательными в этот период. Если вашей жизни что-то угрожает, звоните по номерам экстренных служб: 101,102, 103 и 112.

ИСТОЧНИК KP.RU