Погода на Ямале 17 ноября: переменная облачность и небольшой снег
Днём около -15 градусов
Погода на Ямале 17 ноября: переменная облачность и небольшой снегФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:
На Ямале сегодня, 17 ноября, ожидается переменная облачность, небольшой снег. Ветер северо-восточный с переходом на северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -14…-27 C, днём -12…-24 C.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО, в эти выходные на Ямале пройдёт снег разной интенсивности, будут отмечаться слабые и умеренные метели. В отдельных районах округа ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Жителей Ямала просят быть осторожными и внимательными в этот период. Если вашей жизни что-то угрожает, звоните по номерам экстренных служб: 101,102, 103 и 112.
ИСТОЧНИК KP.RU