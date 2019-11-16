2019-11-16T18:16:14+03:00
Общество

Сотрудники турфирм Ямала смогут пройти бесплатное обучение

Семинары в однодневном формате состоятся в 3-х муниципальных образованиях округа
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города СалехардаФото пресс-службы администрации города Салехарда
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Со 2 по 6 декабря на Ямале пройдет образовательный семинар для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, предоставляющих или планирующих предоставлять услуги в сфере туризма.

Обучение будет проходить в однодневном формате в 3-х муниципальных образованиях. Так, 2 декабря всех желающих получить новые знания ждут в Салехарде, 4 декабря в Новом Уренгое и 5 декабря в Ноябрьске. Спикерами семинара будут тренеры, имеющие практический опыт в бизнес-проектировании в сфере туризма.

Среди них: Николай Башлыков из Нижнего Новгорода - автор и соавтор тренингов по коммуникациям, переговорам, риторике, развитию интуиции, манипуляциям и Владимир Онацкий из Мурманска директор и основатель туристической компании «Мурмания».

Зарегистрироваться на участие в семинаре можно до 20 ноября включительно. Участие в семинаре бесплатное. Организаторами выступают департамент молодёжной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа при поддержке некоммерческой организации «Гарантийный фонд поддержки малого предпринимательства Ямало-Ненецкого автономного округа».

ИСТОЧНИК KP.RU

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