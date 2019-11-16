2019-11-16T14:51:06+03:00
Общество

Ветхое жилье, благоустройство: глава Нового Уренгоя ответил на вопросы горожан

Встречи проходят непосредственно на рабочих местах жителей
Марина Васильева
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Обратиться к главе города напрямую можно и в его аккаунтах в соцсетях. Фото пресс-службы администрации муниципалитетаОбратиться к главе города напрямую можно и в его аккаунтах в соцсетях. Фото пресс-службы администрации муниципалитета
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В Новом Уренгое проходят встречи главы муниципалитета с трудовыми коллективами. Жителей города волнует уборка придомовых территорий, переезд из аварийного жилья, автобусное сообщение с райцентром и другие вопросы.

Чаще всего уренгойцы задают вопрос про улучшение жилищных условий. В посёлке 56 аварийных домов. По программе переселения сейчас строится три дома – это 298 новых квартир. В ближайшее время начнется возведение еще двух пятиэтажек.

Кроме этого, переехать из ветхого жилья можно и в Тюменскую область по программе «Сотрудничество», этой возможностью воспользовалось уже 20 уренгойских семей, отметили в пресс-службе администрации Нового Уренгоя.

Не остаются без внимания и вопросы, связанные с уборкой придомовых территорий. Также волнует уренгойцев и отсутствие рейсового автобуса до Тарко-Сале.

- Не запускаем маршрут до Тарко-Сале по одной причине – дорога не соответствует требованиям безопасности, железнодорожный переезд в районе Коротчаево не регулируется. Если его сделают – вопросов нет, - пояснил глава Уренгоя Олег Якимов.

В мэрии напомнили, что такие встречи с жителями проводятся дважды в год – осенью и весной. Но если у жителей возникают вопросы, они всегда могут записать на личный приём граждан, который Олег Якимов проводит каждую среду с 17 часов в администрации посёлка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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