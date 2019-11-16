В Лабытнанги активно развивается проект «Айкидо для детей»

СЕГОДНЯ 11:56 2019-11-16T11:56:10+03:00

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Лабытнангская федерация айкидо продолжает реализацию социально значимого проекта «Айкидо для детей», который победил в конкурсе Президентских грантов. На полученные средства закуплен необходимый для проведения занятий инвентарь.

Теперь все тренировки проходят на новом напольном покрытии, а главное достигнута основная цель проекта - привлечь ребят из многодетных и малообеспеченных семей. Мальчишки и девчонки занимаются бесплатно. Безвозмездно, в рамках проекта, их обеспечили и специальной тренировочной экипировкой.

Как отметили в администрации города, Лабытнангская федерация айкидо проводит занятия для детей и подростков города Семи лиственниц на бесплатной основе с 2012 года. За время проведения занятий инструкторы общественной организации воспитали и обучили около 10 человек на высокие ученические степени.

Уже в декабре этого года 35 учеников местной общественной организации «Лабытнангская федерация айкидо» будут сдавать в Салехарде экзамен международной аттестационной комиссии, состоящей из мастеров айкидо Российской Федерации и Республики Беларусь.

ИСТОЧНИК KP.RU