Ямальские спасатели призывают водителей быть внимательнее в снегопад

СЕГОДНЯ 10:34 2019-11-16T10:34:56+03:00

В выходные дни во всех районах округа прогнозируются слабые и умеренные метели

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В выходные дни на территории Ямала пройдет снег разной интенсивности. По данным синоптиков во всех районах округа возможны слабые и умеренные метели.

Ожидается юго-западный и южный ветра с переходом в воскресенье на северный, северо-восточный со скоростью 6-11м/с. В отдельных районах порывы могут достигать 15-20 м/с.

- Просим жителей быть осторожными и внимательными в этот период. Если вашей жизни угрожает опасность или вам известно о необходимости проведения спасательных мероприятий, звоните по номерам экстренных служб: 101, 102,103, 112, - отметили в главном управлении МЧС России по ЯНАО.

Там добавили, что опасность для людей на улице при сильных порывах ветра заключается в возможном обрушении слабоукреплённых широкоформатных и ветхих конструкций, падении деревьев, ветвей, срыве рекламных щитов,

Спасатели также рекомендует автолюбителям быть внимательнее на дороге в этот период, двигаться со скоростью, которая обеспечит безопасное движение и рекомендуется воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU