2019-11-16T08:09:50+03:00
Общество

Погода 16 ноября на Ямале: ожидаются слабые и умеренные метели

Температура воздуха днем составит - 13 градусов
Марина Васильева
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В отдельных районах порывы могут достигать 15-20 м/с. Фото ГУ МЧС по ЯНАОВ отдельных районах порывы могут достигать 15-20 м/с. Фото ГУ МЧС по ЯНАО
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На Ямале, сегодня, 16 ноября ожидается снег разной интенсивности, будут отмечаться слабые и умеренные метели. Ближайшие сутки синоптики прогнозируют юго-западный ветер, а также южный с переходом на северо-восточный со скоростью 6-11м/с. В отдельных районах порывы могут достигать 15-20 м/с.

В Салехарде на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Снег, который будет идти почти весь день, к вечеру постепенно ослабнет. Температура воздуха днем составит - 13 градусов, к ночи столбик термометра опуститься до отметки -17 градусов.

В народном календаре 16 ноября почитается память святого Акепсима, Иосифа пресвитера и Аифала диакона. В прежние времена считалось, что с этого дня начинался ледостав: если листопад к этому времени полностью закончится, надо ожидать крутой зимы. Своя примета была и у рыбаков: если на Акепсима первая рыба сорвётся с крючка, то улов будет неважным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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