2019-11-15T16:45:11+03:00
Происшествия

Лже-сотрудник банка выманил у ноябрянина 110 тысяч рублей

Полицейские устанавливают личность причастного к обману
Анна Полякова
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Лже-сотрудник банка выманил у ноябрянина 110 тысяч рублейЛже-сотрудник банка выманил у ноябрянина 110 тысяч рублейФото: Ольга Крыльцова
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В Ноябрьске расследуют уголовное дело о кражи крупной суммы денег с банковской карты. В полицию 14 ноября обратился горожанин с заявлением. Он рассказал, как попался на уловку мошенника.

Ему позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником банка и сообщил, что с его банковской карты осуществляется списание денежных средств. Звонивший убели ноябрянина в том, что блокировки действия злоумышленников и сохранить денежные средства нужно скачать и ввести свой личный код для входа в приложение «Телекарт». Когда северянин выполнил все указания лжесотрудника банка, с его банковской карты были списаны 110 тысяч рублей.

Полицейские устанавливают личность причастного к обману, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Правоохранители просят не сообщать по телефону неизвестным номера своих банковских карт, пароли, cvv-коды и другую конфиденциальную информацию. При поступлении сомнительных звонков не продолжать разговор, а позвонить на телефон «горячей линии» банка и уточнить интересующие вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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