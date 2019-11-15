2019-11-15T16:28:47+03:00
Общество

Ямальца, убившего сожительницу доской, посадили на 9 лет

Преступник уже был неоднократно судим
Анна Полякова
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Ямальца, убившего сожительницу доской, посадили на 9 летЯмальца, убившего сожительницу доской, посадили на 9 летФото: Ольга Крыльцова
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В Красноселькупском районе зачитали приговор местному жителю за убийство сожительницы. Собранные доказательства признаны судом достаточными. Рецидивисту назначено наказание в виде 9 лет 9 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

34-летний ранее неоднократно судимый мужчина 2 июля 2019 года выпивал вместе с сожительницей. Между ними возникла ссора. Разгневанный мужчина избил свою избранницу, нанося ей многочисленные удары кулаками и доской по телу и голове.

Женщина скончалась на месте происшествия. Как установила судебно-медицинская экспертиза, причиной смерти потерпевшей явилась закрытая черепно-мозговая травма.

Его заключения под стражу еще ходе предварительного следствия в отношении мужчины, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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