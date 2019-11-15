15 Нояб. 16:12 2019-11-15T16:14:42+03:00

На Ямале ждут похолодание с метелью Фото: из открытых источников

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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 16 ноября прогнозируются неблагоприятные погодные явления. По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», на Ямале ожидается похолодание с усилением ветра.

В целом днем будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой, по западной половине умеренный снег. Днем небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах метель.

Ветер будет дуть юго-восточный с переходом на юго-западный 6-11 м/с. В отдельных районах юго-восточный с переходом на юго-западный 6-11 м/с порывы до 18 м/с.

Температура ночью -15…-20 градусов, при прояснении похолодает до -25…-30. На востоке температура воздуха опустится до -35 градусов. Днем -6…-11, местами -16…-21, на востоке региона - до -26 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU