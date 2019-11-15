2019-11-15T16:14:42+03:00
Общество

На Ямале ждут похолодание с метелью

Ухудшение погоды прогнозируют уже предстоящей ночью
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале ждут похолодание с метелью Фото: из открытых источниковНа Ямале ждут похолодание с метелью Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 16 ноября прогнозируются неблагоприятные погодные явления. По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», на Ямале ожидается похолодание с усилением ветра.

В целом днем будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой, по западной половине умеренный снег. Днем небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах метель.

Ветер будет дуть юго-восточный с переходом на юго-западный 6-11 м/с. В отдельных районах юго-восточный с переходом на юго-западный 6-11 м/с порывы до 18 м/с.

Температура ночью -15…-20 градусов, при прояснении похолодает до -25…-30. На востоке температура воздуха опустится до -35 градусов. Днем -6…-11, местами -16…-21, на востоке региона - до -26 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудники турфирм Ямала смогут пройти бесплатное обучение
Ветхое жилье, благоустройство: глава Нового Уренгоя ответил на вопросы горожан
В Лабытнанги активно развивается проект «Айкидо для детей»
Ямальские спасатели призывают водителей быть внимательнее в снегопад
Погода 16 ноября на Ямале: ожидаются слабые и умеренные метели
Лже-сотрудник банка выманил у ноябрянина 110 тысяч рублей
Ямальца, убившего сожительницу доской, посадили на 9 лет
В Новом Уренгое решают, куда перенести городскую стелу
Бюджет Салехарда на 2020 год подготовит город к масштабной стройке
Для малого и среднего бизнеса в Югре улучшают условий ведения предпринимательской деятельности
Ввод объектов жилищного строительства в Югре идет по графику
Прокуратура помогла маленькой новоуренгойкеу получить алименты
В Ноябрьске обновляют адресные таблички на жилых домах
Ямальцы представят ненецкие комиксы на конференции по сохранению коренных языков
На Ямале назвали самые популярные авиамаршруты
Наталья Комарова: Чем больше транспортных возможностей в населенном пункте, тем больше у него шансов развиваться
В Новом Уренгое открылся форум для предпринимателей
Жилищная политика Ханты-Мансийского автономного округа направлена на улучшение жизни югорчан
В Ноябрьске открывается «Детская филармония»
Доступный спорт: в Югре ежегодно вводятся новые спортивные объекты
Жительницу Красноселькупа за продажу алкоголя подростку наказали работой
Таркосалинским пенсионерам рассказали, как уберечь сбережения от мошенников
По программе «Сотрудничество» 37 салехардских семей стали тюменцами