2019-11-15T16:05:09+03:00
Общество

В Новом Уренгое решают, куда перенести городскую стелу

Для голосования предложено несколько вариантов
Анна Полякова
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В Новом Уренгое решают, куда перенести городскую стелу Фото: администрация Нового УренгояВ Новом Уренгое решают, куда перенести городскую стелу Фото: администрация Нового Уренгоя
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Жителям Нового Уренгоя предлагают самим выбрать, куда поставить стелу «Город газодобытчиков и строителей». Голосование за предложенные идеи началось на интернет-портале «Живем на Севере» на платформе «Предлагай!». С 1979 года эта стела является визитной карточкой Нового Уренгоя.

В 2020 году начнется строительство многоуровневой развязки на пересечении железной дороги с Западной магистралью в районе ПММК-9. Из-за этого стелу необходимо будет перенести на новое место.

Для голосования предложено несколько вариантов – кольцо около аэропорта; на улице Магистральной недалеко от аэропорта; в районе ТРЦ «Солнечный; у железнодорожного вокзала; на въезде в город по улице Промысловая; в зоне Панели А.

Сразу два места установки стелы горожане предложили в районе AO «Уренгойгорводоканал» – со стороны улицы Юбилейная и на пересечении улиц Магистральная и 26 Съезда КПСС в районе Центра занятости, сообщили в администрации города. Отдать свой голос можно по 15 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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