2019-11-15T15:51:38+03:00
Экономика

Бюджет Салехарда на 2020 год подготовит город к масштабной стройке

В ямальской столице появится новый микрорайон
Анна Полякова
Поделиться:
Бюджет Салехарда на 2020 год подготовит город к масштабной стройке Фото: salekhard.orgБюджет Салехарда на 2020 год подготовит город к масштабной стройке Фото: salekhard.org
Изменить размер текста:

В Салехарде рабочем совещании совместно с депутатами городской думы обсудили бюджет на 2020 год.

Глава города Алексей Титовский отметил, что большую долю обращения жителей в соцсетях составляют жалобы на аварийный жилой фонд. Работа в этом направлении ведется совместно с департаментом строительства ЯНАО.

Ранее, напомним, региональное правительство анонсировало строительство нового микрорайона «Обдорский» на 250 тысяч квадратных метров жилья, который расположится на правом берегу реки Шайтанки.

- В бюджете заложена подготовка коммунальной инфраструктуры к усилению нагрузки на сети. Нам необходимо быть готовыми к вводу новых домов, - отметил глава Салехарда.

В 2020 году в городе приступят к разработке проекта строительства котельной по улице Объездная. Она обеспечит теплом новый микрорайон Обдорский, его строительство начнется уже в следующем году, сообщили в администрации ямальской столицы.

Другие запросы жителей также отражены в бюджете окружной столицы на 2020 год: инженерное обеспечение, соцподдержка, благоустройство зон отдыха, ремонт школ, строительство детских садов и другие.

Финальное рассмотрение бюджета состоится на очередном заседании городской думы 13 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудники турфирм Ямала смогут пройти бесплатное обучение
Ветхое жилье, благоустройство: глава Нового Уренгоя ответил на вопросы горожан
В Лабытнанги активно развивается проект «Айкидо для детей»
Ямальские спасатели призывают водителей быть внимательнее в снегопад
Погода 16 ноября на Ямале: ожидаются слабые и умеренные метели
Лже-сотрудник банка выманил у ноябрянина 110 тысяч рублей
Ямальца, убившего сожительницу доской, посадили на 9 лет
На Ямале ждут похолодание с метелью
В Новом Уренгое решают, куда перенести городскую стелу
Для малого и среднего бизнеса в Югре улучшают условий ведения предпринимательской деятельности
Ввод объектов жилищного строительства в Югре идет по графику
Прокуратура помогла маленькой новоуренгойкеу получить алименты
В Ноябрьске обновляют адресные таблички на жилых домах
Ямальцы представят ненецкие комиксы на конференции по сохранению коренных языков
На Ямале назвали самые популярные авиамаршруты
Наталья Комарова: Чем больше транспортных возможностей в населенном пункте, тем больше у него шансов развиваться
В Новом Уренгое открылся форум для предпринимателей
Жилищная политика Ханты-Мансийского автономного округа направлена на улучшение жизни югорчан
В Ноябрьске открывается «Детская филармония»
Доступный спорт: в Югре ежегодно вводятся новые спортивные объекты
Жительницу Красноселькупа за продажу алкоголя подростку наказали работой
Таркосалинским пенсионерам рассказали, как уберечь сбережения от мошенников
По программе «Сотрудничество» 37 салехардских семей стали тюменцами