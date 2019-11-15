15 Нояб. 15:51 2019-11-15T15:51:38+03:00

Бюджет Салехарда на 2020 год подготовит город к масштабной стройке Фото: salekhard.org

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В Салехарде рабочем совещании совместно с депутатами городской думы обсудили бюджет на 2020 год.

Глава города Алексей Титовский отметил, что большую долю обращения жителей в соцсетях составляют жалобы на аварийный жилой фонд. Работа в этом направлении ведется совместно с департаментом строительства ЯНАО.

Ранее, напомним, региональное правительство анонсировало строительство нового микрорайона «Обдорский» на 250 тысяч квадратных метров жилья, который расположится на правом берегу реки Шайтанки.

- В бюджете заложена подготовка коммунальной инфраструктуры к усилению нагрузки на сети. Нам необходимо быть готовыми к вводу новых домов, - отметил глава Салехарда.

В 2020 году в городе приступят к разработке проекта строительства котельной по улице Объездная. Она обеспечит теплом новый микрорайон Обдорский, его строительство начнется уже в следующем году, сообщили в администрации ямальской столицы.

Другие запросы жителей также отражены в бюджете окружной столицы на 2020 год: инженерное обеспечение, соцподдержка, благоустройство зон отдыха, ремонт школ, строительство детских садов и другие.

Финальное рассмотрение бюджета состоится на очередном заседании городской думы 13 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU