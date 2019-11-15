Для малого и среднего бизнеса в Югре улучшают условий ведения предпринимательской деятельности

15 Нояб. 15:40 2019-11-15T15:40:01+03:00

Изменить размер текста: A A

До 2024 года в Югре на реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» запланировано направить более восьми миллиардов рублей из федерального, окружного бюджета и внебюджетных источников. В течение ближайших пяти лет в округе планируют увеличить число бизнесменов на 30 тысяч. Сейчас в регионе работают более 60 тысяч зарегистрированных малых и средних предпринимателей. В компаниях трудоустроены примерно 140 тысяч человек.

Стоит отметить, что одно из направлений поддержки в этой сфере - улучшение условий ведения предпринимательской деятельности. Так, на территории Югры реализуется целевая модель подключения к электрическим сетям мощностью до 150 кВт. Как рассказал заместитель директора департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры Сергей Эрнст, в пул заявителей входит представители малого и среднего бизнеса.

- Целевая модель на территории округа реализуется успешно. Если на начальном этапе средняя продолжительность подключения составляла 125 дней, то на сегодняшний день – это 42 дня. Количество процедур на начальном этапе было 8,5, сейчас – 5,8, - отметил заместитель директора.

При этом весь процесс, начиная с момента подачи заявки и заканчивая технологическим присоединением к сетям, осуществляется в электронном виде. Заявитель может дистанционно отслеживать этапы через свой личный кабинет, не выходя из дома или офиса. Единственный раз, когда предпринимателю необходимо встретиться с ресурсоснабжающей компанией, - это конечный осмотр выполнения технических условий со стороны заявителя для подписания акта готовности электросетевого хозяйства к эксплуатации.

Всего в Югре реализуется восемь целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности. Среди них, «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», «Подключение (технологическом присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения», «Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения», «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям».

Средний процент достижения показателей по всем целевым моделям в Югре составил 83% с учетом частичного достижения показателей. По двум целевым моделям «Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения», «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям» достижение показателей составило 100%.