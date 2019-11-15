2019-11-15T15:26:07+03:00
Политика

Ввод объектов жилищного строительства в Югре идет по графику

Свои жилищные условия улучшили тысячи югорских семей
Лидия Шумкова
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Более 9,8 тысяч югорских семей в 2019 году смогли улучшить свои жилищные условия. Фото с сайта n-vartovsk.ruБолее 9,8 тысяч югорских семей в 2019 году смогли улучшить свои жилищные условия. Фото с сайта n-vartovsk.ru
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Более 9,8 тысяч югорских семей в 2019 году смогли улучшить свои жилищные условия, благодаря мерам государственной поддержки. Они предусмотрены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы».

Как сообщили в окружном правительстве, на текущий момент порядка 5,5 тысяч семей получили субсидии на приобретение жилых помещений в собственность, еще 155 семей, а это 510 человек, были переселены из аварийных домов. Более 2,4 тысяч семей смогли погасить ипотеку за счет выплаченных им единовременных денежных выплат в рамках мероприятий, посвященных Десятилетию детства в Российской Федерации, и Году семьи, объявленному в 2019 году в регионе. Кроме того, почти 1,6 тысяч семей получили жилые помещения по договору социального найма из муниципальных жилищных фондов. А 168 многодетных семей смогут построить дом на собственной земле, поскольку безвозмездно получили в собственность земельные участки для индивидуального жилищного строительства.

- Бюджет автономного округа получил дополнительные средства, которые были направлены на решение проблем в части обеспечения наших людей жильем. Именно поэтому в 2019 году нам удалось увеличить количество субсидий по всем категориям граждан, – отмечала ранее губернатор округа Наталья Комарова.

Большую роль в развитии жилищной сферы играют бюджетные инвестиции. Они направляются в муниципалитеты для выкупа готового жилья и создают гарантированный объем закупок у застройщиков, который позволяет им кредитоваться более надежно и более устойчиво чувствовать себя на рынке.

Отметим, что за 10 месяцев 2019 года ввод жилья в округе составил более 343 тысяч квадратных метров, из них более 96 тысяч – за счет индивидуального жилищного строительства. Лидерами по объему введенного жилья стали города Радужный, Покачи, Советский, Ханты-Мансийский и Октябрьский районы. Всего же к концу года в Югре планируется построить 903 тысячи квадратных метров жилья.

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