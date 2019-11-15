Прокуратура помогла маленькой новоуренгойкеу получить алименты

15 Нояб. 15:23 2019-11-15T15:23:48+03:00

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Прокуратура Нового Уренгоя провела проверку по обращению жительницы Оренбургской области о нарушении прав её маленькой дочери. Выяснилось, что ее бывший муж не платит алименты на содержание ребенка, начиная с 05.09.2017.

При этом мужчина работает в АО «Транснефть-Сибирь». С февраля 2018 года исполнительный лист находился на исполнении в организации.

Однако здесь размер алиментов, удержанных из премии должника за 2017 год, был рассчитан не в установленном исполнительным документом размере, а пропорционально количеству месяцев в 2017 году, прошедших с момента вынесения судебного приказа, то есть с 05.09.2017.

После вмешательства ведомства выявленные нарушения были устранены. Экс-супруге перечислены недоплаченные алименты в размере более 47 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU