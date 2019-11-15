2019-11-15T14:53:16+03:00
Общество

В Ноябрьске обновляют адресные таблички на жилых домах

Город готовится ко Всероссийской переписи населения
Анна Полякова
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В Ноябрьске ко Всероссийской переписи населения обновляют адресные таблички Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске ко Всероссийской переписи населения обновляют адресные таблички Фото: Администрация Ноябрьска
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В Ноябрьске собственников просят обеспечить жилые дома адресными табличками, а на двери квартир установить таблички с номерами. Город активно готовится Всероссийской переписи населения.

От хорошо налаженного адресного хозяйства зависит и бесперебойная работа служб и подразделений медицинской помощи, почтовой связи, спасателей и пожарных, пояснили в администрации города.

Напомним, что впервые в процессе работы переписчиков будут использованы цифровые технологии, а граждане смогут самостоятельно заполнить электронные переписные листы на портале госуслуг и принять участие в переписи через МФЦ. Перепись населения абсолютно конфиденциальна, поэтому в программе переписи 2020 года нет вопросов о размере доходов.

Результаты Всероссийской переписи населения позволят получить уникальные данные, в том числе о численности, структуре населения округа, уровне образования и источниках дохода. Все эти сведения станут основой для принятия стратегических решений по социально-экономическому развитию Ямала и улучшению качества жизни граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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