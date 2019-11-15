Ямальцы представят ненецкие комиксы на конференции по сохранению коренных языков
Ямальцы участвуют в научно-практической конференции на тему сохранения коренных языков народов Арктики. Мероприятие проходит 15 ноября в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Акцент в разговоре - на новых подходах и перспективах развития. Особенность этой конференции – учёт опыта работы с молодёжью и использование современных технологий при обучении коренным языкам. На мероприятии представили уже действующие проекты по сохранению языков – приложения для смартфонов, блоги в YouTube, переводы популярных комиксов на язык ненцев, ханты и других народов.
Итоговым документом станет резолюция, которая будет направлена организациям и государственным ведомствам для использования в работе.
Конференция, организованная Правительством округа, завершает серию мероприятий, приуроченных к Международному году языков коренных народов. Учёные и специалисты вузов Санкт-Петербурга, арктических регионов России, студенты и зарубежные эксперты обсуждают новые методы преподавания, популяризации и защиты языков коренных малочисленных народов Севера, а также факторы, оказывающие негативное воздействие на владение языком, сообщили в правительстве ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU