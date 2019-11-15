Ямальцы представят ненецкие комиксы на конференции по сохранению коренных языков

15 Нояб. 14:34 2019-11-15T14:36:16+03:00

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Ямальцы участвуют в научно-практической конференции на тему сохранения коренных языков народов Арктики. Мероприятие проходит 15 ноября в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Акцент в разговоре - на новых подходах и перспективах развития. Особенность этой конференции – учёт опыта работы с молодёжью и использование современных технологий при обучении коренным языкам. На мероприятии представили уже действующие проекты по сохранению языков – приложения для смартфонов, блоги в YouTube, переводы популярных комиксов на язык ненцев, ханты и других народов.

Итоговым документом станет резолюция, которая будет направлена организациям и государственным ведомствам для использования в работе.

Конференция, организованная Правительством округа, завершает серию мероприятий, приуроченных к Международному году языков коренных народов. Учёные и специалисты вузов Санкт-Петербурга, арктических регионов России, студенты и зарубежные эксперты обсуждают новые методы преподавания, популяризации и защиты языков коренных малочисленных народов Севера, а также факторы, оказывающие негативное воздействие на владение языком, сообщили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU