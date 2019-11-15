На Ямале назвали самые популярные авиамаршруты

15 Нояб. 14:25 2019-11-15T14:25:36+03:00

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В аэропортах Ямала пассажиропоток вырос на 7,9% за девять месяцев года. За это время было перевезено более 1 млн 372 тысяч пассажиров, тогда как за аналогичный период в прошлом году – чуть более 1 млн. 272 тысяч.

Как пояснили в управлении транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, повлияло открытие в этом году новых субсидируемых межрегиональных направлений на юг России. Кроме того, большой популярностью у ямальцев пользуется программа льготного перелета для детей из многодетных семей. На сегодняшний день ею воспользовались около 10 тысяч пассажиров

Наиболее популярными маршрутами на межрегиональных субсидируемых направлениях за 9 месяцев стали такие рейсы: Надым – Москва, Новый Уренгой - Санкт-Петербург и Надым - Тюмень.

На межмуниципальных направлениях наиболее востребованными стали рейсы: Салехард-Новый Уренгой, Салехард-Ноябрьск и Салехард-Яр-Сале-Новый Порт-Мыс каменны.

В этом году из окружного бюджета субсидируются пассажирские перевозки по 26 межрегиональным и 25 межмуниципальным направлениям. А в 2020 году ямальцев ждет расширение маршрутной сети на межрегиональных направлениях. Их станет 30, появятся новые рейсы: Салехард – Сочи, Салехард – Тюмень, Новый-Уренгой – Сочи, Ноябрьск – Симферополь.

ИСТОЧНИК KP.RU