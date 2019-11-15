В Новом Уренгое открылся форум для предпринимателей

15 Нояб. 14:00 2019-11-15T14:14:09+03:00

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В Новом Уренгое 15 ноября начал работу двухдневный форум для предпринимателей «Территория бизнеса – территория жизни» и Национальная премия «Бизнес-Успех». Он проходит в рамках Всемирной недели предпринимательства.

Участие в мероприятии принимают около 300 ямальских предпринимателей. В первый день в ГДК «Октябрь» для них организована проектная сессия «Малое и среднее предпринимательство ЯНАО – новые точки роста».

- Развивая свое дело, вы предлагаете населению востребованные товары и услуги, создаете рабочие места, - сказал в приветственном слове заместитель главы администрации города Новый Уренгой Алексей Горпинченко.

Он отметил, что в Новом Уренгое каждый пятый работающий житель – сотрудник предприятий малого и среднего бизнеса. Содействие бизнесу, в том числе молодежному предпринимательству – это одно из приоритетных направлений работы, как на местном, так и на региональном и государственном уровне.

Кроме проектной сессии, сегодня состоится защита проектов в рамках конкурсов «Лучший социальный проект года» и «Время действовать». 16 ноября состоится пленарная сессия «Территория бизнеса – территория жизни», участие в ней планирует принять губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Также завтра определится победитель конкурса на «Лучшую муниципальную практику поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата». Участвуют Губкинский, Муравленко, Новый Уренгой, Ноябрьск, Лабытнанги, Красноселькупский район, Надымский район, Приуральский район, Пуровский район, Тазовский район, Ямальский район.

ИСТОЧНИК KP.RU