2019-11-15T13:54:49+03:00
Политика

Жилищная политика Ханты-Мансийского автономного округа направлена на улучшение жизни югорчан

Большую роль в этом играют бюджетные инвестиции в строительную сферу и меры господдержки для жителей
Лидия Шумкова
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В округе принимаются все доступные меры для стимулирования застройщиков. Фото из официальной группы "Югра" в ВКВ округе принимаются все доступные меры для стимулирования застройщиков. Фото из официальной группы "Югра" в ВК
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В Югре в этом году планируется построить 903 тысячи квадратных метров жилья. И хотя ни региональные, ни муниципальные органы власти не являются заказчиками по вводу жилья, в округе принимаются все доступные меры для стимулирования застройщиков.

Как уточнила на пресс-конференции губернатор Югры Наталья Комарова, основной механизм, который в данном случае работает позитивно – это бюджетные инвестиции. Они направляются из регионального бюджета в муниципалитеты на выкуп готового жилья.

- Бюджетные инвестиции играют большую роль, потому что создают гарантированный объем закупок у застройщиков, который позволяет им кредитоваться более надежно и более устойчиво чувствовать себя на рынке, - уточнила она.

Кроме того, для того, чтобы достроить проблемные дома также принято несколько решений на уровне региона, которые привлекают новых застройщиков для завершения строительства. Например, передача в их пользование без аукционов земельных участков для строительства других объектов, субсидирование муниципалитетов, которые в случае с проблемными объектами могут выступать в роли заказчиков.

Между тем, главная цель жилищной политики – это увеличение количества югорчан, улучшивших жилищные условия. На эти цели из бюджета направляется немалое количество средств. Так, на текущий момент меры государственной поддержки получила более 9,8 тысяч югорских семей. Большая часть из них (5,5 тысяч семей) получили субсидии на приобретение жилых помещений в собственность, еще 155 семей были переселены из аварийных домов, а 168 многодетных семей безвозмездно получили в собственность земельные участки, чтобы построить на них дом. Также 1580 семей получили жилые помещения по договору социального найма из муниципальных жилищных фондов и почти 2,5 тысячи получили единовременные денежные выплаты на погашение ипотечных жилищных кредитов.

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