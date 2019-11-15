В Ноябрьске открывается «Детская филармония»

15 Нояб. 13:45 2019-11-15T13:49:50+03:00

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В Ноябрьске на базе Детской музыкальной школе №2 им. В.А. Коха 16 ноября начнет работать «Детская филармония». Этот уникальный проект позволит создать единое культурное пространство с участием детских образовательных учреждений и приобщить детей к культурным традициям России, лучшим отечественным и мировым культурным образцам.

- Благодаря проекту будет происходить пропаганда лучших произведений мировой музыкальной классики, развитие духовных качеств обучающихся, художественно - эстетическое воспитание слушателей, - комментирует событие начальник управления культуры Ноябрьска Наталья Филонец.

Специалисты добавляют, что проект «Детская филармония» дополнит воспитательную систему новыми формами и поможет учащимся быстрее приобщиться к концертной деятельности, сделает более доступным академическое музыкальное искусство для жителей города.

«Детская филармония» будет развиваться по двум направлениям - это концерты и виртуально-лекционные онлайн встречи.

Отметим, что успешный старт проекту обеспечат новые музыкальные инструменты, которые школа получила в рамках реализации национального проекта «Культура». А также высокотехнологичное цифровое оборудование Виртуального концертного зала. Новые мощности школы оценил и губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в ходе своего визита в Ноябрьск в октябре.

ИСТОЧНИК KP.RU