2019-11-15T12:55:02+03:00
Происшествия

Жительницу Красноселькупа за продажу алкоголя подростку наказали работой

Юноши покупали у нее шампанское и пиво
Анна Полякова
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Жительницу Красноселькупа за продажу алкоголя подростку наказали работойЖительницу Красноселькупа за продажу алкоголя подростку наказали работойФото: Ольга Крыльцова
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Жительница Красноселькупа не раз попадалась в поле зрения правоохранителей за продажу алкоголя несовершеннолетним. За нарушение установленного запрета предусмотрена административная и уголовная ответственность, однако женщину это мало волновало.

В октябре 2018 года ее привлекли к административной ответственности за реализацию подростку бутылки шампанского. В декабре 2018 года она продала троим несовершеннолетним по две бутылки пива. За это ее уже завели уголовное дело, и наказанием стал штраф на общую сумму более 80 тыс. рублей. Однако должных выводов «горе-продавец» для себя не сделала.

В мае 2019 года трое подростков, решив отметить окончание учебного года и зная, что в магазине «Новинка» работает продавец, которая точно продаст им спиртное, попросили своего 17-летнего друга купить им пиво. Женщина прекрасно знала о возрасте парня, тем не менее, продала ему 6 бутылок пива.

В результате приговором Красноселькупского районного суда женщине назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5 % заработной платы ежемесячно. Одновременно продавщице запретили заниматься розничной торговлей алкогольной продукцией сроком на 1 год.

- Отбывать назначенное наказание жительница села будет в месте, определенном органом местного самоуправления. Кроме того, женщина подвергнута общественному порицанию на сельском Совете общественности, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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