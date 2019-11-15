Таркосалинским пенсионерам рассказали, как уберечь сбережения от мошенников

15 Нояб. 12:25 2019-11-15T12:29:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожилых таркосалинцев научили распознавать уловки мошенников. Встречу в неформальной обстановке в центре социальной помощи населению организовали сотрудники районного департамента финансов и казначейства. По статистике именно пенсионеры чаще всего становятся жертвами аферистов.

Специалисты рассказали, как правильно накопить и сохранить сбережения, как сформировать личный бюджет, ответили на все вопросы пенсионеров. Акцент сделали на безопасном пользовании банковских карт.

- Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, в котором у вас открыта пластиковая карта, говорят, что ваша карта заблокирована и просят сообщить данные карты, ПИН-код и другие персональные данные - ни при каких обстоятельствах нельзя их сообщать, - предостерегли северян финансисты.

Чтобы помочь пуровчанам защитить свои деньги от мошенников, сотрудники департамента финансов регулярно проводят беседы со школьниками и студентами. Повышение финансовой грамотности старшего поколения провели впервые, сообщили в администрации Пуровского района.

По данным центрального банка России, в 2018 году мошенники вывели с банковских карт больше миллиарда рублей, это на 44% больше, чем в 2017.

ИСТОЧНИК KP.RU