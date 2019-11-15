2019-11-15T12:29:03+03:00
Общество

Таркосалинским пенсионерам рассказали, как уберечь сбережения от мошенников

Акцент сделали на безопасном пользовании банковских карт
Анна Полякова
Поделиться:
Таркосалинским пенсионерам рассказали, как уберечь сбережения от мошенниковТаркосалинским пенсионерам рассказали, как уберечь сбережения от мошенниковФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Пожилых таркосалинцев научили распознавать уловки мошенников. Встречу в неформальной обстановке в центре социальной помощи населению организовали сотрудники районного департамента финансов и казначейства. По статистике именно пенсионеры чаще всего становятся жертвами аферистов.

Специалисты рассказали, как правильно накопить и сохранить сбережения, как сформировать личный бюджет, ответили на все вопросы пенсионеров. Акцент сделали на безопасном пользовании банковских карт.

- Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, в котором у вас открыта пластиковая карта, говорят, что ваша карта заблокирована и просят сообщить данные карты, ПИН-код и другие персональные данные - ни при каких обстоятельствах нельзя их сообщать, - предостерегли северян финансисты.

Чтобы помочь пуровчанам защитить свои деньги от мошенников, сотрудники департамента финансов регулярно проводят беседы со школьниками и студентами. Повышение финансовой грамотности старшего поколения провели впервые, сообщили в администрации Пуровского района.

По данным центрального банка России, в 2018 году мошенники вывели с банковских карт больше миллиарда рублей, это на 44% больше, чем в 2017.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудники турфирм Ямала смогут пройти бесплатное обучение
Ветхое жилье, благоустройство: глава Нового Уренгоя ответил на вопросы горожан
В Лабытнанги активно развивается проект «Айкидо для детей»
Ямальские спасатели призывают водителей быть внимательнее в снегопад
Погода 16 ноября на Ямале: ожидаются слабые и умеренные метели
Лже-сотрудник банка выманил у ноябрянина 110 тысяч рублей
Ямальца, убившего сожительницу доской, посадили на 9 лет
На Ямале ждут похолодание с метелью
В Новом Уренгое решают, куда перенести городскую стелу
Бюджет Салехарда на 2020 год подготовит город к масштабной стройке
Для малого и среднего бизнеса в Югре улучшают условий ведения предпринимательской деятельности
Ввод объектов жилищного строительства в Югре идет по графику
Прокуратура помогла маленькой новоуренгойкеу получить алименты
В Ноябрьске обновляют адресные таблички на жилых домах
Ямальцы представят ненецкие комиксы на конференции по сохранению коренных языков
На Ямале назвали самые популярные авиамаршруты
Наталья Комарова: Чем больше транспортных возможностей в населенном пункте, тем больше у него шансов развиваться
В Новом Уренгое открылся форум для предпринимателей
Жилищная политика Ханты-Мансийского автономного округа направлена на улучшение жизни югорчан
В Ноябрьске открывается «Детская филармония»
Доступный спорт: в Югре ежегодно вводятся новые спортивные объекты
Жительницу Красноселькупа за продажу алкоголя подростку наказали работой
По программе «Сотрудничество» 37 салехардских семей стали тюменцами