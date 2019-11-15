По программе «Сотрудничество» 37 салехардских семей стали тюменцами

15 Нояб. 12:11 2019-11-15T12:12:19+03:00

Часть из них ранее проживали в аварийных домах

Изменить размер текста: A A

В этом году счастливыми обладателями новых квартир на юге Тюменской области стали 37 салехардских семей. Часть из них ранее проживали в аварийном жилом фонде.

Как пояснили в администрации ямальской столицы, это стало возможно благодаря нововведениям в программе «Сотрудничество». Речь идет о приоритетном переезде жителей авариек.

Сумма выплаты зависит от стажа работы на Ямале. Средний размер на семью из двух человек составляет порядка 3 млн. рублей.

Важный момент - воспользоваться выплатой за снос аварийного жилья и сразу получить субсидию по программе «Сотрудничество» не получится.

Изменились и условия подбора жилья. Теперь ямальцы могут брать не только новые построенные квартиры, но и долевки, при условии, что застройщик перешел на проектное финансирование и работает со счетами-эскроу.

Глава Салехарда Алексей Титовский акцентировал внимание на том, что пока дом, признанный аварийным, не будет расселен, администрация города вместе с управляющими компаниями, будут следить за его состоянием и проводить поддерживающие мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU