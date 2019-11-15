2019-11-15T11:51:37+03:00
Общество

В Тарко-Сале рядом со школой теперь одностороннее движение транспорта

Водителей просят быть внимательнее
Алена Кульмухаметова
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В Тарко-Сале рядом со школой теперь одностороннее движение транспорта. Фото с сайта администрации Пуровского районаВ Тарко-Сале рядом со школой теперь одностороннее движение транспорта. Фото с сайта администрации Пуровского района
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В Тарко-Сале в районе первой общеобразовательной школы изменился режим движения автотранспорта.

Как сообщили в администрации Пуровского района, от перекрёстка улиц Победы и Мира до третьего дома по улице Победы автомобили могут двигаться только в одном направлении - с заездом со стороны молодёжного центра «Апельсин».

Таким образом, под новое правило попадает только участок дороги вдоль школы, рядом с жилыми домами движение по-прежнему двустороннее.

По словам старшего государственного инспектора дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району Николая Николаева, в течение года на данном участке дороги будут проводиться изыскательские работы, и после утверждения проекта проезжую часть улицы расширят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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