В Тарко-Сале рядом со школой теперь одностороннее движение транспорта
В Тарко-Сале в районе первой общеобразовательной школы изменился режим движения автотранспорта.
Как сообщили в администрации Пуровского района, от перекрёстка улиц Победы и Мира до третьего дома по улице Победы автомобили могут двигаться только в одном направлении - с заездом со стороны молодёжного центра «Апельсин».
Таким образом, под новое правило попадает только участок дороги вдоль школы, рядом с жилыми домами движение по-прежнему двустороннее.
По словам старшего государственного инспектора дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району Николая Николаева, в течение года на данном участке дороги будут проводиться изыскательские работы, и после утверждения проекта проезжую часть улицы расширят.
ИСТОЧНИК KP.RU