2019-11-15T11:51:35+03:00
Экономика

В АО «Транснефть – Сибирь» завершился первый тур международной научно-технической конференции молодежи ПАО «Транснефть»

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В АО «Транснефть – Сибирь» завершился первый тур международной научно-технической конференции молодежи ПАО «Транснефть»В АО «Транснефть – Сибирь» завершился первый тур международной научно-технической конференции молодежи ПАО «Транснефть»
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АО «ТранснефтьСибирь» подвело итоги второго этапа I тура III (XV) Международной научно-технической конференции молодежи ПАО «Транснефть». В конкурсе приняли участие 58 сотрудников филиалов акционерного общества в возрасте до 30 лет.

Комиссия, в состав которой вошли главные специалисты аппарата управления АО «Транснефть – Сибирь», рассмотрела 54 научно-практические работы в области строительства и эксплуатации трубопроводов, энергоэффективности и энергосбережения, автоматизации систем управления и связи, экономики, промышленной, экологической, пожарной безопасности и охраны труда, инноваций.

Среди приоритетных тем – работы, направленные на совершенствование методов диагностики и ремонта магистральных нефтепроводов и резервуаров, снижение энергоемкости производственных процессов, проведение ремонтных работ на линейной части магистральных нефтепроводов в условиях болотистой местности.

Призерами конференции стали молодые специалисты Урайского, Тюменского управлений магистральных нефтепроводов и Тюменского ремонтно-механического завода (ТРМЗ). Решением комиссии победителем была определена специалист по персоналу отдела кадров Урайского УМН Алина Сараева, представившая разработку защитного приспособления от разлета осколков при проведении взрывных работ. Второе место заняла работа по разработке конструкции муфты соединительной пластинчатой с упругими элементами звеньевого типа инженера отдела перспективных разработок и торцевых уплатнений ТРМЗ Виталия Горбачёва. На третьем месте инженер-электроник базы производственного обслуживания Тюменского УМН Артем Мерзляков с разработкой автоматизации процесса учета проверки защит в рамках выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту.

В феврале-марте 2020 года лучшие конкурсные работы акционерного общества «Транснефть – Сибирь» будут представлены на втором туре III (XV) Международной научно-технической конференции молодежи ПАО «Транснефть» и организаций-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти. Третий тур пройдет в мае 2020 года в АО «Транснефть – Дружба» (г. Брянск).

Международная научно-техническая конференция среди молодежи ПАО «Транснефть» проводится ежегодно в целях поддержки творческой инициативы молодежи, развития научно-технического потенциала производства и создания инновационных технологий транспорта нефти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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