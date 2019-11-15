Губернатор Ямала встретился с ветеранами боевых действий

15 Нояб. 11:06 2019-11-15T11:06:57+03:00

Участники рассказали о проектах, которые воплощают в жизнь

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов побывал на встрече с ветеранами боевых действий, которая прошла в Салехарде в МВК им.Шемановского. О том, что такая встреча нужна, глава региона и общественники договорились еще летом во время поездки Дмитрия Артюхова по округу.

Участники рассказали главе региона о проектах, которые воплощают в жизнь. Это крупные спортивные и просветительские мероприятия, «Уроки мужества» в школах, встречи со школьниками и студентами, развитие поискового движения. Александр Уколов рассказал об Ассоциации организаций ветеранов боевых, руководителем которой он является. Цель ассоциации – объединить все ветеранские организации округа. На сегодняшний день их 28.

Один из проектов, реализуемый Ассоциацией – создание «Общественной приёмной», в которую по разным вопросам смогут обращаться сами ветераны и их семьи.

Александр Уколов рассказал, что приемная оказывает бесплатные юридические консультации, помогает в сборе документов, работает с ветеранами сельских территорий. Одна из задач приемной – создание единой базы данных ветеранов Ямала.

В округе сегодня проживает около 5 тысяч ветеранов боевых действий, 1209 из них – ветераны Афганистана. Но информация о них находятся в разных базах органов соцзащиты, военкомата. У приёмной есть свой офис в Салехарде. Общественники попросили помочь с оплатой коммунальных услуг. Губернатор заверил, что вопрос будет решён.

На встрече говорили также о мерах социальной поддержки ветеранов. Губернатор лично узнал о волнующих их проблемах и ответил на вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU