2019-11-15T10:53:11+03:00
Общество

В Новом Уренгое оштрафована микрофинансовая организация

Они неправильно завлекали клиентов
Алена Кульмухаметова
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В Новом Уренгое оштрафована микрофинансовая организацияВ Новом Уренгое оштрафована микрофинансовая организацияФото: Татьяна Коркина
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Владельцам микрофинансовой организации придется выплатить 100 тысяч рублей за нарушения в сфере рекламы

Так, прокуратурой города Новый Уренгой в ООО МК «Центр доступного кредитования», которое на территории города предоставляет микрофинансовые услуги, провела проверку.

Для привлечения клиентов организацией на фасаде здания и в офисе была размещена реклама, в которой в нарушение требований законодательства отсутствовало наименование лица, оказывающего услуги по предоставлению займов (микрозаймов), а также содержались не все условия, определяющие фактическую стоимость кредита для заемщика и влияющие на нее.

По данным фактам прокуратурой города в отношении фирмы возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого организации назначен штраф в размере 100 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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