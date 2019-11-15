В Новом Уренгое оштрафована микрофинансовая организация

15 Нояб. 10:53 2019-11-15T10:53:11+03:00

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Владельцам микрофинансовой организации придется выплатить 100 тысяч рублей за нарушения в сфере рекламы

Так, прокуратурой города Новый Уренгой в ООО МК «Центр доступного кредитования», которое на территории города предоставляет микрофинансовые услуги, провела проверку.

Для привлечения клиентов организацией на фасаде здания и в офисе была размещена реклама, в которой в нарушение требований законодательства отсутствовало наименование лица, оказывающего услуги по предоставлению займов (микрозаймов), а также содержались не все условия, определяющие фактическую стоимость кредита для заемщика и влияющие на нее.

По данным фактам прокуратурой города в отношении фирмы возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого организации назначен штраф в размере 100 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU