Лучшим библиотекарем страны признана Марина Михедова из Муравленко

15 Нояб. 10:00 2019-11-15T10:00:54+03:00

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В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2019 года».

По данным правительства ЯНАО, победителем в основной номинации «Библиотекарь 2019 года» стала Марина Михедова, заведующая Детской библиотекой города Муравленко. Диплом ей вручил министр культуры России Владимир Мединский. Также она будет награждена денежным призом в 120 тысяч рублей.

- Люди верят в хорошие изменения, которые происходят в сфере культуры, и хотят быть участниками этих изменений, деятелями, творцами. То, что сейчас происходит с библиотеками – это большое достижение национального проекта. Это чудо, которое имеет накопительный эффект, – поделилась эмоциями Марина Михедова.

Отметим, что всего были определены победители в четырёх номинациях: «Библиотекарь 2019 года» и «Лучший молодой библиотекарь» для специалистов, «Библиотека будущего взгляд молодых» и «Мой выбор – библиотекарь» для студентов вузов, колледжей и техникумов.

ИСТОЧНИК KP.RU