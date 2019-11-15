В Новом Уренгое началась реконструкция дороги на Коротчаево

15 Нояб. 09:43 2019-11-15T09:43:59+03:00

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Работы по реконструкции дороги «Новый Уренгой – Коротчаево» продлятся три года. За это время необходимо привести в порядок 67,3 км трассы, в том числе 32 мостовых сооружения.

- Проехав сейчас по дороге Коротчаево-Новый Уренгой я убедился, что подрядная организация приступила к обустройству обходов мостовых переходов. Буквально на этой неделе высадится подразделение мостовиков. Подрядчикам предстоит реконструировать старые мосты и построить новые, выполнить спрямление некатегорийных кривых путём устройства земляного полотна, новой дорожной одежды, – сказал первый заместитель губернатора округа Алексей Ситников.

Кроме того, в Коротчаево на улице Ямсовейской, которая ведёт к речному порту, продолжаются работы по капитальному ремонту. В течение двух лет тут полностью заменят дорожное покрытие, также устроят освещение, тротуары, остановочные площадки и автобусные павильоны.

Учитывая поручение губернатора, также ведутся подготовительные работы к началу строительства двух транспортных развязок на ПМК-9 и на автомобильной дороге «Восточная магистраль». Это поможет разгрузить дороги, а также повысить уровень безопасности дорожного движения через железнодорожные переезды.

Замгубернатора также отметил, что дорожному хозяйству, по поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова, в будущем году будет уделено особое внимание. Так, на региональных трассах приведут в порядок 50 километров дорог, а в муниципалитетах – 180.

ИСТОЧНИК KP.RU