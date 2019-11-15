2019-11-15T09:43:59+03:00
Общество

В Новом Уренгое началась реконструкция дороги на Коротчаево

Работы продлятся три года
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Новом Уренгое началась реконструкция дороги на Коротчаево. Фото с сайта правительства ЯНАОВ Новом Уренгое началась реконструкция дороги на Коротчаево. Фото с сайта правительства ЯНАО
Изменить размер текста:

Работы по реконструкции дороги «Новый УренгойКоротчаево» продлятся три года. За это время необходимо привести в порядок 67,3 км трассы, в том числе 32 мостовых сооружения.

- Проехав сейчас по дороге Коротчаево-Новый Уренгой я убедился, что подрядная организация приступила к обустройству обходов мостовых переходов. Буквально на этой неделе высадится подразделение мостовиков. Подрядчикам предстоит реконструировать старые мосты и построить новые, выполнить спрямление некатегорийных кривых путём устройства земляного полотна, новой дорожной одежды, – сказал первый заместитель губернатора округа Алексей Ситников.

Кроме того, в Коротчаево на улице Ямсовейской, которая ведёт к речному порту, продолжаются работы по капитальному ремонту. В течение двух лет тут полностью заменят дорожное покрытие, также устроят освещение, тротуары, остановочные площадки и автобусные павильоны.

Учитывая поручение губернатора, также ведутся подготовительные работы к началу строительства двух транспортных развязок на ПМК-9 и на автомобильной дороге «Восточная магистраль». Это поможет разгрузить дороги, а также повысить уровень безопасности дорожного движения через железнодорожные переезды.

Замгубернатора также отметил, что дорожному хозяйству, по поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова, в будущем году будет уделено особое внимание. Так, на региональных трассах приведут в порядок 50 километров дорог, а в муниципалитетах – 180.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудники турфирм Ямала смогут пройти бесплатное обучение
Ветхое жилье, благоустройство: глава Нового Уренгоя ответил на вопросы горожан
В Лабытнанги активно развивается проект «Айкидо для детей»
Ямальские спасатели призывают водителей быть внимательнее в снегопад
Погода 16 ноября на Ямале: ожидаются слабые и умеренные метели
Лже-сотрудник банка выманил у ноябрянина 110 тысяч рублей
Ямальца, убившего сожительницу доской, посадили на 9 лет
На Ямале ждут похолодание с метелью
В Новом Уренгое решают, куда перенести городскую стелу
Бюджет Салехарда на 2020 год подготовит город к масштабной стройке
Для малого и среднего бизнеса в Югре улучшают условий ведения предпринимательской деятельности
Ввод объектов жилищного строительства в Югре идет по графику
Прокуратура помогла маленькой новоуренгойкеу получить алименты
В Ноябрьске обновляют адресные таблички на жилых домах
Ямальцы представят ненецкие комиксы на конференции по сохранению коренных языков
На Ямале назвали самые популярные авиамаршруты
Наталья Комарова: Чем больше транспортных возможностей в населенном пункте, тем больше у него шансов развиваться
В Новом Уренгое открылся форум для предпринимателей
Жилищная политика Ханты-Мансийского автономного округа направлена на улучшение жизни югорчан
В Ноябрьске открывается «Детская филармония»
Доступный спорт: в Югре ежегодно вводятся новые спортивные объекты
Жительницу Красноселькупа за продажу алкоголя подростку наказали работой
Таркосалинским пенсионерам рассказали, как уберечь сбережения от мошенников
По программе «Сотрудничество» 37 салехардских семей стали тюменцами