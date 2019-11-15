2019-11-15T09:03:31+03:00
Общество

Организация из Губкинского оштрафована на 200 тысяч рублей за прием на работу экс-чиновника

Она не раз совершала подобные нарушения
Алена Кульмухаметова
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Организация из Губкинского оштрафована на 200 тысяч рублей за прием на работу экс-чиновникаОрганизация из Губкинского оштрафована на 200 тысяч рублей за прием на работу экс-чиновникаФото: Татьяна Коркина
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Прокуратура города Губкинский провела проверку по исполнению законодательства о противодействии коррупции при трудоустройстве бывших чиновников.

Выяснилось, что одной из организаций города в апреле 2019 года заключен трудовой договор с бывшим работником Управления Росреестра по Ямало-Ненецкому автономному округу, однако уведомление о приеме его на работу в адрес указанного работодателя направлено только в сентябре 2019 года после проведения прокурорской проверки. Аналогичные нарушения допущены при приеме на работу бывшего работника администрации города Губкинский.

В отношении ответственных лиц составлены административные протоколы.

Накануне постановлениями мирового судьи организация оштрафована на 200 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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