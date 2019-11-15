15 Нояб. 08:37 2019-11-15T08:37:50+03:00

За минувшие сутки на Ямале в ДТП пострадали три человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАО

Изменить размер текста: A A

Два серьезных дорожно-транспортных происшествия случились 14 ноября на Ямале. В них пострадали три человека.

По данным Госавтоинспекции ЯНАО, около девяти утра на ул. Магистральная в городе Ноябрьск, водитель автомобиля «Mazda» сбил пешехода, переходящего проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход получила травмы. В этот же день в 23:2, на регулируемом перекрестке улиц Сибирская-Ямальская в городе Новый Уренго водитель автомобиля «Lada», не уступил дорогу «Lexus». В результате ДТП два пассажира автомобилей «Lexus» и «Lada» получили травмы.

За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 21 ДТП, в результате которых травмированы три человека.

С начала 2019 года на ямальских дорогах в 4073 зарегистрированных ДТП, погибли 29 человек и 479 травмированы, в их числе 60 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU