2019-11-15T08:37:50+03:00
Происшествия

За минувшие сутки на Ямале в ДТП пострадали три человека

Пешеход переходил дорогу в неположенном месте
Алена Кульмухаметова
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За минувшие сутки на Ямале в ДТП пострадали три человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАОЗа минувшие сутки на Ямале в ДТП пострадали три человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАО
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Два серьезных дорожно-транспортных происшествия случились 14 ноября на Ямале. В них пострадали три человека.

По данным Госавтоинспекции ЯНАО, около девяти утра на ул. Магистральная в городе Ноябрьск, водитель автомобиля «Mazda» сбил пешехода, переходящего проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход получила травмы. В этот же день в 23:2, на регулируемом перекрестке улиц Сибирская-Ямальская в городе Новый Уренго водитель автомобиля «Lada», не уступил дорогу «Lexus». В результате ДТП два пассажира автомобилей «Lexus» и «Lada» получили травмы.

За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 21 ДТП, в результате которых травмированы три человека.

С начала 2019 года на ямальских дорогах в 4073 зарегистрированных ДТП, погибли 29 человек и 479 травмированы, в их числе 60 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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