2019-11-15T07:53:46+03:00
Общество

Ямальцев предупреждают, что не все данные о недвижимости доступны в онлайн-режиме кадастровой палаты

Выдачи общедоступной информации у третьих лиц не окажутся персональные данные собственников
Алена Кульмухаметова
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Ямальцев предупреждают, что не все данные о недвижимости доступны в онлайн-режиме кадастровой палаты. Фото с сайта администрации города ЛабытнангиЯмальцев предупреждают, что не все данные о недвижимости доступны в онлайн-режиме кадастровой палаты. Фото с сайта администрации города Лабытнанги
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В адрес экспертов кадастровой палаты поступают вопросы о доступности информации о собственниках недвижимости в режиме онлайн.

Закон «О государственной регистрации недвижимости» предусматривает возможность получения общедоступной информации об объектах недвижимости по запросам любых лиц. Так, к общедоступным относятся сведения об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, а также сведения о переходе прав на объект недвижимости.

Таким образом, любой человек может запросить из ЕГРН информацию, кому принадлежит конкретный объект недвижимости, сколько раз этот объект был предметом сделок, каковы его характеристики, есть ли обременения.

Но есть сведения ограниченного доступа, например, о содержании правоустанавливающих документов, о правах отдельного лица на принадлежащие ему объекты. Такую информацию могут получить только собственники и их доверенные лица. Также она предоставляется по запросам органов исполнительной власти различных уровней, судов, нотариусов, кредитных организаций.

Важно отметить: в рамках выдачи общедоступной информации у третьих лиц не окажутся персональные данные собственников.

Благодаря развитию государственных электронных сервисов по предоставлению различных услуг стало возможно получить выписку из ЕГРН не только в бумажном, но и в электронном виде. Они будут иметь равную юридическую силу.

Ранее Федеральная кадастровая палата официально запустила сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости. В соответствии с законодательством выдавать сведения об объектах недвижимости ведомство должно в течение трёх суток. Сервис https://spv.kadastr.ru/ позволил сократить время выдачи сведений до нескольких минут. В пилотном режиме сервис заработал для объектов недвижимости 51 региона, которые переведены на ФГИС ЕГРН. С переходом всех субъектов на ЕГРН платформа станет доступна для объектов по всей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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