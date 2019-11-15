2019-11-15T05:21:50+03:00
Общество

Погода на Ямале 15 ноября: температура воздуха опустится до -30 градусов

Ветер будет дуть южных направлений 3-6 м/с
Анна Полякова
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Погода на Ямале 15 ноября: температура воздуха опустится до -30 градусовПогода на Ямале 15 ноября: температура воздуха опустится до -30 градусовФото: Анна Полякова
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В пятницу, 15 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде – 22 градусов, пасмурно, вечером пойдет снег. Ветер южный 4 м/с

В Ноябрьске -30 градусов, солнечно и без осадков. Ветер юго-западный 4 м/с.

В Новом Уренгое -21 градус, пасмурно, в середине дня - снег. Ветер западный 4 м/с.

В Надыме -22 градуса, пасмурный день. Снег пройдет только утром. Южный ветер 6 м/с.

В Губкинском -28 градусов, пасмурно, но без осадков. Ветер юго-западный 4 м/с.

В Тарко-Сале - 30 градусов, ясная погода, без осадков. Ветер юго-западный 3 м/с.

В Муравленко -30 градусов. Солнечно, осадки не прогнозируются. Ветер юго-западный 4 м/с.

В Лабытнанги -23 градуса, пасмурно, во второй половине дня - снег. Ветер южный 3 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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