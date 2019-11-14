Пьяный новоуренгоец разбил голову 10-месячному малышу

14 Нояб. 18:00 2019-11-15T12:19:09+03:00

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В Новом Уренгое задержали местного жителя, разбившего голову младенцу. Ранее сообщалось, что 3 ноября в центральную городскую больницу поступил 10-месячный ребенок с открытой черепно-мозговой травмой.

Мать ребенка пояснила, что во время ее кратковременного отсутствия малыш оставался под присмотром ее гражданского мужа. Что произошло, она рассказать не могла, поскольку, когда вернулась, мужчины и след простыл.

Выяснилось, что местная жительница, уходя на работу, оставила ребенка со своим сожителем, который был в тот момент в состоянии алкогольного опьянения. Из-за плача малыша мужчина буквально взбесился.

- Изверг умышленно нанес младенцу множество ударов в голову, - пояснили в СУ СКР по ЯНАО.

Ему предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенное в отношении малолетнего». В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU