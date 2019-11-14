На Ямале прогнозируют рост промышленности и низкие темпы инфляции

14 Нояб. 16:10 2019-11-14T16:19:56+03:00

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Прогноз социально-экономического развития Ямала на 2020-2022 годы заместитель главы региона Александр Калинин представил на заседании правительства ЯНАО 14 ноября.

Благодаря мерам соцподдержки жителей, уровень бедности в регионе почти в два раза ниже среднероссийского. К 2022 году планируется еще снизить долю малоимущего населения – до 4,4%. Этому будет способствовать, в том числе, низкая инфляция.

- Уровень инфляции находится на историческом минимуме – в сентябре текущего года 0,9% к декабрю 2018 года. По прогнозу темпы инфляции будут в 1,5 раза ниже общероссийских, – отметил Александр Калинин.

Уровень безработицы в третьем квартале в 2 раза ниже среднероссийского. Большинство показателей как в этом году, так и в перспективе превышают общероссийский уровень. В первом полугодии объем инвестиций вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Прирост промышленности составил 19,3% (прирост по России – 2,7%).

- Темп роста ВРП в 2022 году на 0,3% превысит рост валового внутреннего продукта России. Ожидаем прирост промышленного производства на 1,5% выше среднего уровня по стране, - говорит Александр Калинин.

Продолжится активное развитие промышленного производства. Согласно прогнозу, к 2022 году реальный объем промышленной продукции прирастет более чем на треть по сравнению с текущим годом. Это будет обеспечено, прежде всего, производством газа. Положительная динамика ожидается также в сфере добычи нефти и газового конденсата.

-Инвестиции прошлых периодов уже работают на экономику региона и обеспечивают её рост. В прогнозный период основная доля капитальных вложений останется в сфере ТЭК. Инвестиционная активность в регионе в ближайшие годы увеличится за счет освоения Харасавэйского и Каменномысского месторождений, строительства завода Арктик СПГ-2, строительства Обского СПГ, а также запуска Северного широтного хода», – отметил заместитель главы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU