2019-11-14T16:19:56+03:00
Экономика

На Ямале прогнозируют рост промышленности и низкие темпы инфляции

Большинство показателей превышают общероссийский уровень
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале прогнозируют рост промышленности и низкие темпы инфляции Фото: yanao.ruНа Ямале прогнозируют рост промышленности и низкие темпы инфляции Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Прогноз социально-экономического развития Ямала на 2020-2022 годы заместитель главы региона Александр Калинин представил на заседании правительства ЯНАО 14 ноября.

Благодаря мерам соцподдержки жителей, уровень бедности в регионе почти в два раза ниже среднероссийского. К 2022 году планируется еще снизить долю малоимущего населения – до 4,4%. Этому будет способствовать, в том числе, низкая инфляция.

- Уровень инфляции находится на историческом минимуме – в сентябре текущего года 0,9% к декабрю 2018 года. По прогнозу темпы инфляции будут в 1,5 раза ниже общероссийских, – отметил Александр Калинин.

Уровень безработицы в третьем квартале в 2 раза ниже среднероссийского. Большинство показателей как в этом году, так и в перспективе превышают общероссийский уровень. В первом полугодии объем инвестиций вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Прирост промышленности составил 19,3% (прирост по России – 2,7%).

- Темп роста ВРП в 2022 году на 0,3% превысит рост валового внутреннего продукта России. Ожидаем прирост промышленного производства на 1,5% выше среднего уровня по стране, - говорит Александр Калинин.

Продолжится активное развитие промышленного производства. Согласно прогнозу, к 2022 году реальный объем промышленной продукции прирастет более чем на треть по сравнению с текущим годом. Это будет обеспечено, прежде всего, производством газа. Положительная динамика ожидается также в сфере добычи нефти и газового конденсата.

-Инвестиции прошлых периодов уже работают на экономику региона и обеспечивают её рост. В прогнозный период основная доля капитальных вложений останется в сфере ТЭК. Инвестиционная активность в регионе в ближайшие годы увеличится за счет освоения Харасавэйского и Каменномысского месторождений, строительства завода Арктик СПГ-2, строительства Обского СПГ, а также запуска Северного широтного хода», – отметил заместитель главы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудники турфирм Ямала смогут пройти бесплатное обучение
Ветхое жилье, благоустройство: глава Нового Уренгоя ответил на вопросы горожан
В Лабытнанги активно развивается проект «Айкидо для детей»
Ямальские спасатели призывают водителей быть внимательнее в снегопад
Погода 16 ноября на Ямале: ожидаются слабые и умеренные метели
Лже-сотрудник банка выманил у ноябрянина 110 тысяч рублей
Ямальца, убившего сожительницу доской, посадили на 9 лет
На Ямале ждут похолодание с метелью
В Новом Уренгое решают, куда перенести городскую стелу
Бюджет Салехарда на 2020 год подготовит город к масштабной стройке
Для малого и среднего бизнеса в Югре улучшают условий ведения предпринимательской деятельности
Ввод объектов жилищного строительства в Югре идет по графику
Прокуратура помогла маленькой новоуренгойкеу получить алименты
В Ноябрьске обновляют адресные таблички на жилых домах
Ямальцы представят ненецкие комиксы на конференции по сохранению коренных языков
На Ямале назвали самые популярные авиамаршруты
Наталья Комарова: Чем больше транспортных возможностей в населенном пункте, тем больше у него шансов развиваться
В Новом Уренгое открылся форум для предпринимателей
Жилищная политика Ханты-Мансийского автономного округа направлена на улучшение жизни югорчан
В Ноябрьске открывается «Детская филармония»
Доступный спорт: в Югре ежегодно вводятся новые спортивные объекты
Жительницу Красноселькупа за продажу алкоголя подростку наказали работой
Таркосалинским пенсионерам рассказали, как уберечь сбережения от мошенников
По программе «Сотрудничество» 37 салехардских семей стали тюменцами