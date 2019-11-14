2019-11-14T15:35:04+03:00
Происшествия

Жительница Лабытнанги пыталась нажиться на иностранцах

Предприимчивая северянка заплатила штраф
Анна Полякова
Поделиться:
Жительница Лабытнанги, «приютившая» 8 таджиков, отделалась штрафомЖительница Лабытнанги, «приютившая» 8 таджиков, отделалась штрафомФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Жительнице Лабытнанги, «приютившей» иностранцев, пришлось раскошелиться. Женщина пыталась заработать на фиктивной регистрации иностранцев.

С октября 2017 года по ноябрь 2018 года она «прописала» восемь граждан республики Таджикистан. Предоставить жилое помещение им для проживания она не собиралась. За оказанные услуги получила вознаграждение в размере 27 тысяч рублей.

Женщину осудили и назначили наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Кроме того, с нее взыскали всю сумму, которую она получила от незаконной сделки.

Как сообщили в прокуратуре ЯНАО, всего за 10 месяцев 2019 года прокуроры в суд предъявили 71 исковое заявление указанной категории на сумму более 880 тыс. рублей, из них рассмотрено и удовлетворено 29 на сумму 414 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудники турфирм Ямала смогут пройти бесплатное обучение
Ветхое жилье, благоустройство: глава Нового Уренгоя ответил на вопросы горожан
В Лабытнанги активно развивается проект «Айкидо для детей»
Ямальские спасатели призывают водителей быть внимательнее в снегопад
Погода 16 ноября на Ямале: ожидаются слабые и умеренные метели
Лже-сотрудник банка выманил у ноябрянина 110 тысяч рублей
Ямальца, убившего сожительницу доской, посадили на 9 лет
На Ямале ждут похолодание с метелью
В Новом Уренгое решают, куда перенести городскую стелу
Бюджет Салехарда на 2020 год подготовит город к масштабной стройке
Для малого и среднего бизнеса в Югре улучшают условий ведения предпринимательской деятельности
Ввод объектов жилищного строительства в Югре идет по графику
Прокуратура помогла маленькой новоуренгойкеу получить алименты
В Ноябрьске обновляют адресные таблички на жилых домах
Ямальцы представят ненецкие комиксы на конференции по сохранению коренных языков
На Ямале назвали самые популярные авиамаршруты
Наталья Комарова: Чем больше транспортных возможностей в населенном пункте, тем больше у него шансов развиваться
В Новом Уренгое открылся форум для предпринимателей
Жилищная политика Ханты-Мансийского автономного округа направлена на улучшение жизни югорчан
В Ноябрьске открывается «Детская филармония»
Доступный спорт: в Югре ежегодно вводятся новые спортивные объекты
Жительницу Красноселькупа за продажу алкоголя подростку наказали работой
Таркосалинским пенсионерам рассказали, как уберечь сбережения от мошенников
По программе «Сотрудничество» 37 салехардских семей стали тюменцами