Жительница Лабытнанги пыталась нажиться на иностранцах

14 Нояб. 15:25 2019-11-14T15:35:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительнице Лабытнанги, «приютившей» иностранцев, пришлось раскошелиться. Женщина пыталась заработать на фиктивной регистрации иностранцев.

С октября 2017 года по ноябрь 2018 года она «прописала» восемь граждан республики Таджикистан. Предоставить жилое помещение им для проживания она не собиралась. За оказанные услуги получила вознаграждение в размере 27 тысяч рублей.

Женщину осудили и назначили наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Кроме того, с нее взыскали всю сумму, которую она получила от незаконной сделки.

Как сообщили в прокуратуре ЯНАО, всего за 10 месяцев 2019 года прокуроры в суд предъявили 71 исковое заявление указанной категории на сумму более 880 тыс. рублей, из них рассмотрено и удовлетворено 29 на сумму 414 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU